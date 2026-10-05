Denizli\'de otomobil halk otobüsüne çarptı, sıkışan 2 yaralıyı itfaiye kurtardı

Denizli'de kırmızı ışık ihlali yaparak kavşağa giren otomobil, halk otobüsüyle çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S., 20 D 9213 plakalı Mercedes marka otomobil ile kırmızı ışık ihlali yaparak kavşağa girdi. Bu esnada yol hakkı kendinde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsüne çarptı. Süratli olduğu değerlendirilen otomobilde bulunan sürücü A.S., ve yanındaki yolcu konumundaki M.E., araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.