Denizli\'de Otomobil Takla Attı

Denizli'de yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

Kaza, Buldan ilçesi Manisa-Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 UB 852 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Savrulan otomobil takla atarak yoldan çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi. - DENİZLİ