Denizli'de Pompalı Tüfekle Cinayet: Eski Eşi ve Birlikte Yaşadığı Kişiyi Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de Pompalı Tüfekle Cinayet: Eski Eşi ve Birlikte Yaşadığı Kişiyi Öldürdü

Denizli\'de Pompalı Tüfekle Cinayet: Eski Eşi ve Birlikte Yaşadığı Kişiyi Öldürdü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan olayda, eski eşi ve birlikte yaşadığı kişiyle tartışan şüpheli, kaçmaya çalışan çifti boş bir arsada pompalı tüfekle öldürdü. Cinayetin ardından şüpheli kaçarken, polis geniş çaplı araştırma başlattı.

15.06.2024 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eski eşi ve birlikte yaşadığı kişiyle tartışan şüpheli, kaçmaya çalışan çifti boş bir arsada pompalı tüfekle öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi 2342 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şeref Ç., 20 AES 85 plakalı otomobiliyle bir süre önce boşandığı eski eşi Meral Tınastepe'nin işlettiği büfeye geldi. Burada eski eşi ve onunla dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı iddia edilen Musa Ayaz (45) ile tartışan Şeref Ç., tartışmanın büyümesi sonucu aracında bulundurduğu pompalı tüfeğe sarıldı. Eski kocasının tüfekle üzerlerine doğru geldiğini gören Meral Tınastepe ve Musa Ayaz, büfe ile yanında bulunan kıraathanenin arkasında bulunan boş araziye doğru kaçmaya başladı.

Öfkeli şahıs, çifte pompalı tüfekle 4 el ateş ederek olay yerine geldiği aracına binip bölgeden uzaklaştı. Sağ kolu ve göğsüne 2 kurşun isabet eden Musa Ayaz, olay yerinde hayatını kaybederken, yüzüne 2 kurşun isabet ederek ağır yaralanan Meral Tınastepe ise ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Hastaneye ulaştığında kalbi duran kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Musa Ayaz'ın cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisinin peşine düşen İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şeref Ç.'nin kullandığı otomobili olay yerinden 3 kilometre uzaklıkta Anafartalar Mahallesi Şeyh Bedreddin Caddesi'nde terk edilmiş vaziyette buldu. Yaya olarak kaçtığı belirlenen şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale, Adli Tıp, Denizli, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Pompalı Tüfekle Cinayet: Eski Eşi ve Birlikte Yaşadığı Kişiyi Öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:03 Ersan Şen’den Eylem Tok’un oğluyla ilgili tepki çeken sözler Ersan Şen'den Eylem Tok'un oğluyla ilgili tepki çeken sözler
22:11 Almanya’da sokaklar alev alev Göstericilerle polis çatıştı: Çok sayıda gözaltı var Almanya'da sokaklar alev alev! Göstericilerle polis çatıştı: Çok sayıda gözaltı var
22:08 Adıyaman’da skandallar zinciri Doktorla hastanenin kavgası, Hamza bebeğin hayatına mal oldu Adıyaman'da skandallar zinciri! Doktorla hastanenin kavgası, Hamza bebeğin hayatına mal oldu
21:56 Diyanet’le ilgili bomba iddia S. Arabistan’a şikayet edilen hacı adayları gözaltına alındı Diyanet'le ilgili bomba iddia! S. Arabistan'a şikayet edilen hacı adayları gözaltına alındı
20:59 Dışişleri Bakanı Fidan’dan Rusya-Ukrayna savaşı uyarısı: Köprüden önceki son çıkış olabilir Dışişleri Bakanı Fidan'dan Rusya-Ukrayna savaşı uyarısı: Köprüden önceki son çıkış olabilir
23:57 Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti
23:44 İtalya, Arnavutluk sürprizine izin vermedi: 2-1 İtalya, Arnavutluk sürprizine izin vermedi: 2-1
22:53 İtalya maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak, ameliyat oldu İtalya maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak, ameliyat oldu
22:26 Turnuva tarihine geçen gol Arnavutluk, İtalya’yı 23. saniyede avladı Turnuva tarihine geçen gol! Arnavutluk, İtalya'yı 23. saniyede avladı
22:14 Cuma namazı kılanlara küfürler yağdırıp video çekti Ekipler hemen alarma geçti Cuma namazı kılanlara küfürler yağdırıp video çekti! Ekipler hemen alarma geçti
22:02 Komiser 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Komiser 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
21:17 Arda Güler yolu gösterdi Bir Türk daha Real Madrid’e gidiyor Arda Güler yolu gösterdi! Bir Türk daha Real Madrid'e gidiyor
20:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan şahsın ifadesinden yeni detaylar: Bomba süsü verilmiş düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ifadesinden yeni detaylar: Bomba süsü verilmiş düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 00:55:55. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de Pompalı Tüfekle Cinayet: Eski Eşi ve Birlikte Yaşadığı Kişiyi Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement