Denizli'de Tefecilik Operasyonu

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Denizli'de tefecilik yapan şahıslara operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 250 bin TL değerinde senetler ele geçirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü tefecilik yaptığı belirlenen bir şahsı takibe aldı. Yapılan planlı fiziki ve teknik takiplerin sonucunda 18 vatandaşım mağdur edildiği tespit edildi. Tefecilik yapan şahsın ikametine yapılan operasyonda 1 şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 250 bin 50 TL değerinde 34 adet senet, tefe kapsamında alacak vereceklerin kayıt altına alındığı 2 adet ajanda ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ