Denizli\'de U dönüşü yapmak isteyen otomobile motosiklet çarptı, genç sürücü hayatını kaybetti

Denizli'de U dönüşü yapmak isteyen otomobile motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü genç olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza, Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi Hüseyin Çokal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Osman K., yönetimindeki 20 DM 668 plakalı Opel marka otomobiliyle cadde üzerinde U dönüşü yapmak istediği Osman K'nin manevra yaptığı sırada Mehmet Arda Saylan (18), 20 AKL 743 plakalı motosikleti ile araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Saylan, motosiklet üzerinden yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu genç motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Osman K, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcı bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Saylan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı. Bir süreliğine trafiğe kapatılan cadde araçların çekilmesi ve cenazenin kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
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