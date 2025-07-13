Denizli\'de Yangın: Hasta Kadın Hayatını Kaybetti

Denizli'de evde çıkan yangında eşi ve oğlu ile yaşayan hasta kadın hayatını kaybetti.

Yangın, Çivril ilçesi Karalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Faik Yozgat'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Faik Yozgat, oğlu Halil Yozgat kendi imkanlarıyla evden çıkarak komşularıyla birlikte alevlere müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yaşlı ve hasta olduğu için yatağa bağımlı olan Sevim Yozgat (80), dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Kullanılamaz hale gelen evde yapılan incelemelerin ardından Sevim Yozgat'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ