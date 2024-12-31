Denizli'de Yılbaşı Tedbirleri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de Yılbaşı Tedbirleri Açıklandı

Denizli\'de Yılbaşı Tedbirleri Açıklandı

Vali Coşkun, 31 Aralık-1 Ocak'ta 232 ekip ve 1.223 personel ile güvenlik denetimleri yapacak.

31.12.2024 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılacak olan denetimler hakkında basın açıklaması yaptı. Vali Coşkun yaptığı açıklamada, 31 Aralık 2024-01 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak olan yılbaşı tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde Trafik ve Genel Hizmet Sınıfı olarak toplamda 232 ekip ve bin 223 personelin, İl Jandarma Komutanlığınca ise 192 tim ve 644 personel ile gerekli tedbirlerin alacağını açıkladı.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek'in katılımıyla, yılbaşının huzur ve güven içerisinde geçirilmesi amacıyla asayiş ve güvenlik uygulamalarına dair basın açıklaması yapıldı. Vali Coşkun, açıklamasında Emniyet ve Jandarma birimlerinin yapmış olduğu denetimler hakkında bilgiler veren ve yılbaşı gecesinde yapılacak olan denetimlerde, trafik, narkotik, asayiş, terör, aranan şahıslara yönelik uygulamaları, eğlence yerlerinde yapılacak uygulamalar, halkın yoğun olarak bulanacağı alanlarda, kaçakçılık, sahte ve kaçak alkole yönelik alanlarda sıkı uygulamaların olacağını dile getirdi.

"Uygulamalar kapsamında 16 bin 923 şahsın GBT sorgulaması yapılmıştır"

Yılbaşının huzur ve güven içerisinde geçirilmesi amacıyla kolluk kuvvetlerince alınan tedbirler kapsamında, 27-28 Aralık 2024 tarihlerinde il genelinde 533 ekip ve bin 546 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan uygulamalarda 16 bin 923 şahsın GBT sorgulaması yapıldığını belirten Vali Coşkun, " 116 içkili mekan olmak üzere 659 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 170 metruk bina, 146 park-bahçe, 194 okul çevresi denetlenmiştir. 16.923 şahsın GBT sorgulaması yapılmış olup 9 şahsın çeşitli suçlardan arandığı ve 12 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edilmiştir" dedi.

"138 araç sürücüne 576 bin 268 TL idari para cezası uygulanmıştır"

Aynı zamanda trafikte yapılan denetimler hakkında 138 araç sürücüne 576 bin 268 TL idari para cezası uygulandığını dile getiren Vali Coşkun, "4 bin 356 aracın sorgulaması yapılmış olup 138 araç sürücüsüne 576 bin 268 TL idari para cezası uygulanmış, 5 araç trafikten men edilmiştir" diye konuştu.

"2025 yılını huzur ve güven ortamı içerisinde girmek için gerekli çalışmaları yapacağız"

2025 yılının huzur ve güven ortamı içerisinde girmeyi hedeflediklerini belirten Vali Coşkun, "2025 yılına huzur ve güven ortamı içerisinde girmeyi sağlamak için ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları görev alanlarına giren konularda gerekli çalışmaları yapmaktadır. Bu vesile ile tüm Denizlili hemşehrilerimin yeni yılını kutlar, sağlık huzur ve mutluluk içerisinde bir yıl geçirmelerini temenni ederim. Kolluk kuvvetlerimiz Denizli'mizin huzuru ve güvenliği için (7) gün 24 saat gece gündüz demeden sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalarda görev alan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Ömer Faruk Coşkun, Yerel Haberler, Jandarma, Politika, Güvenlik, Yılbaşı, 3-sayfa, denizli, trafik, Aralık, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Yılbaşı Tedbirleri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:20 Şampiyon belli oldu İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı Şampiyon belli oldu! İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
18:16 Rusya’nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
07:40 Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Doğu Demirkol’un çok konuşulan telefon jokerleri Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Doğu Demirkol'un çok konuşulan telefon jokerleri
07:15 MasterChef’te son finalist belli oldu, sevilen yarışmacı elendi MasterChef'te son finalist belli oldu, sevilen yarışmacı elendi
07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 21:32:19. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de Yılbaşı Tedbirleri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.