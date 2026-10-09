Denizli mahreçli haberin karesi iptal edildi, abonelere duyuruldu ve özür dilendi

Bugün saat 09.34'te Denizli mahreciyle servis edilen "15 yaşında öldürülen Zahra Jahani davasında zanlının babası da yargılanacak" başlıklı haberin bir karesi kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle mevcut bulunan fotoğrafların kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.