Denizli mahreçli haberin karesi iptal edildi, abonelere duyuruldu ve özür dilendi

Denizli mahreçli haberin karesi iptal edildi, abonelere duyuruldu ve özür dilendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bugün saat 09.34’te Denizli mahreciyle servis edilen, 15 yaşındaki çocuğun öldürülmesi davasında zanlının babasının da yargılanacağı haberin bir karesi kaynağından iptal edildi. Özür dilendi; haberde hâlen mevcut fotoğrafların kullanılması abonelerin dikkatine sunuldu.
Bugün saat 09.34'te Denizli mahreciyle servis edilen "15 yaşında öldürülen Zahra Jahani davasında zanlının babası da yargılanacak" başlıklı haberin bir karesi kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle mevcut bulunan fotoğrafların kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.
Kaynak: İHA
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