Denizli PAÜ Hastanesi'nde Terör Gazisine Şiddet - Son Dakika
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Denizli PAÜ Hastanesi'nde Terör Gazisine Şiddet

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde iki güvenlik görevlisinin terör gazisine yönelik uyguladığı şiddetle ilgili olarak sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı.

07.08.2024 20:03
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Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'nde iki güvenlik görevlisinin terör gazisine yönelik uyguladığı şiddetle ilgili olarak sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı.

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 2017 yılında icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı esnasında El-Bab'da düzenlenen operasyonda yaralanarak gazi olan Denizlili S.G.'nin eşinin yaşlı dedesi, rahatsızlığı nedeniyle PAÜ Hastanesi'nde bir dizi operasyon geçirdi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden hastanın yakınları, dün gece refakatçi değişimi yapmak istedikleri sırada güvenlikçilerle aralarında tartışma yaşandı. Durumun haber verilmesi üzerine hastaneye gelen gazi S.G. de güvenlik görevlileriyle tartıştı. Tartışma sırasında 2 güvenlik görevlisi S.G.'nin boğazına yapışarak yere yıktı. Güvenlikçilerle gazi arasında yaşanan arbede, hastanede görevli polis memurunun araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı. Olayın tarafları birbirinden şikayetçi oldu.

Terör gazisi S.G.'nin eşi ve çocuğunun gözü önünde maruz kaldığı şiddet olayıyla ilgili olarak sosyal medyada paylaşılan cep telefonu görüntüsü büyük tepki topladı. Başta gaziler olmak üzere toplumun farklı kesimlerinden birçok kişi yaşanan çirkin saldırıyı kınadı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli PAÜ Hastanesi'nde Terör Gazisine Şiddet - Son Dakika

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