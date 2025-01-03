Depremzedelerin Konteynerleri Yandı

Depremzedelerin kaldığı 4 konteyner yangında kullanılamaz hale geldi
HATAY - Hatay'ın Defne ilçesinde depremzedelerin kaldığı 4 konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan 4 konteyner da yangın çıktı. Konteynerlarda yükselen alevleri gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerinde Defne ilçesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalelerin ardından söndürüldü. Depremzedelerin kaldığı 4 konteyner kullanılamaz hale geldi.
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