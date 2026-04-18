Dezenformasyon Yapan Şahıs Tutuklandı

18.04.2026 09:00
Hatay'da Kahramanmaraş saldırısıyla ilgili yanlış bilgi paylaşan şahıs mahkemece tutuklandı.

Hatay'da sosyal medyada yaptığı paylaşımla Kahramanmaraş'ta gerçekleşen saldırıyla ilgili yanlış bilgi yayarak dezenformasyona neden olan şahıs mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medya platformları üzerinden kamu barışını bozmaya yönelik dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapan şahıslara karşı yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında; sosyal medya hesabı üzerinden, Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıya ilişkin gerçek dışı ve halkı paniğe sevk edebilecek şekilde, "Kahramanmaraş'taki menfur saldırıda vefat eden kardeşlerimizin sayısı maalesef 40'ı geçti milletimizin başı sağ olsun, mekanları cennet olsun" şeklinde asılsız paylaşımda bulunduğu tespit edilen şahıs İskenderun'da yakalandı. Geçmişte huzur ve sukun bozma suçundan 1 suç kaydı olan H.E. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dezenformasyon, Kahramanmaraş, Güvenlik, 3. Sayfa, Hatay, Son Dakika

Advertisement
