Didim açıklarında Sahil Güvenlik botu lastik bottaki 60 düzensiz göçmeni durdurdu

Didim açıklarında Sahil Güvenlik botu lastik bottaki 60 düzensiz göçmeni durdurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Didim açıklarında Sahil Güvenlik Botu TCSG-21 tarafından durdurulan lastik bottaki 6'sı çocuk 60 düzensiz göçmen yakalandı. Aralarında Sierra Leone, Sudan, Etiyopya, Kongo, Angola, Eritre ve Çad uyrukluların bulunduğu göçmenler hakkında işlem başlatıldı.
Aydın'ın Didim ilçesinde lastik bot içerisinde 6'sı çocuk 60 düzensiz göçmen yakalandı.
Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 24 Sierra Leone, 13 Sudan, 12 Etiyopya, 4 Kongo, 3 Angola, 3 Eritre, 1 Çad (6'sı Çocuk)54 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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