Didim açıklarında Sahil Güvenlik botu lastik bottaki 60 düzensiz göçmeni durdurdu

Aydın'ın Didim ilçesinde lastik bot içerisinde 6'sı çocuk 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 24 Sierra Leone, 13 Sudan, 12 Etiyopya, 4 Kongo, 3 Angola, 3 Eritre, 1 Çad (6'sı Çocuk)54 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı.