Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya Adli Kontrol

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İstanbul'da bir eğlence mekanındaki hareketleri nedeniyle haklarında 'hayasızca hareketler' suçundan soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Sıla Doğu, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videodaki hareketleri nedeniyle haklarında 'hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma çerçevesinde şüpheliler, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Öte yandan Engin Polat da destek için adliyeye geldi. Savcılıkta ifade veren Polat ve Doğu, işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Dilan Polat ve Sıla Doğu, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün 'imza atma' şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL