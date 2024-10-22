Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya Soruşturma

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Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan soruşturma başlatıldı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında sosyal medyadan paylaşılan videoda bir eğlence mekanında gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle 'hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beşiktaş'ta bulunan bir eğlence mekanında kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun sosyal medyada videosu paylaşıldı. Paylaşılan videodaki gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle şüpheli Polat ve Doğu hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.