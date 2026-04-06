Dilovası'nda İş Kazası: 3 İşçi Hayatını Kaybetti
Dilovası'nda İş Kazası: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

06.04.2026 14:48
Demir-çelik fabrikasında çökme sonucu ölen işçilerden Tamer Aydoğdu son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde demir çelik fabrikasında platformun çökmesi sonucu hayatını kaybeden 3 işçiden biri olan ve aynı iş yerinden emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başladığı öğrenilen Tamer Aydoğdu, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün sabah saatlerinde ilçede faaliyet gösteren bir demir-çelik tesisinde meydana geldi. Fabrikada sürdürülen bakım çalışmaları sırasında ark ocağına ait yükleme platformu aniden çöktü. Platform üzerinde bulunan 4 işçi, çöken yapının altında kaldı. İşçiler, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Tamer Aydoğdu (49), Resul Kardaş (54) ve Şah İsmail Mayda (44), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tarık Korkmaz ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Emekli olmuş ama çalışmaya devam etmişti

Evli ve iki çocuk babası olan Tamer Aydoğdu'nun, kazanın yaşandığı firmadan emekli olduğu ancak bir süre sonra aynı iş yerinde yeniden çalışmaya başladığı öğrenildi. Aydoğdu için Körfez Esentepe Mahallesi Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. Ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının katıldığı cenazede, kılınan namazın ardından Aydoğdu'nun cenazesi gözyaşları arasında Körfez Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ayrıca, Aydoğdu'nun cenaze namazı sırasında kazada hayatını kaybeden diğer mesai arkadaşları Resul Kardaş (54) ve Şah İsmail Mayda (44) için de helallik alınarak gıyabi cenaze namazı kılındı.

Öte yandan, Kardaş'ın cenazesi Kandıra ilçesi Karaaliler Camisi'nde kılınan namazın ardından Karaaliler Mezarlığı'nda, Mayda'nın cenazesi ise Gebze ilçesinde kılınan namazın ardından Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

3 şüpheli adliyede

Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında gözaltına alınan bölüm müdürü, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile mühendis oldukları belirtilen M.G., Ç.Ş. ve H.G.'nin Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. 3 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi Kendi şirketine patron oldu Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu
Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu Savaş bir anda şiddetlendi İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu! Savaş bir anda şiddetlendi
Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber
Nijerya’da iki kiliseye düzenlenen saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı Nijerya'da iki kiliseye düzenlenen saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı
6 puanlık maçta Antalyaspor 3 golle kazandı 6 puanlık maçta Antalyaspor 3 golle kazandı

16:12
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
15:56
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
15:47
Khabib Nurmagomedov Arda Güler’le diyaloğunu paylaştı Aldığı yanıt olay oldu
Khabib Nurmagomedov Arda Güler'le diyaloğunu paylaştı! Aldığı yanıt olay oldu
15:26
Uşak Belediye Meclisi’nde oylama: İşte Özkan Yalım’ın yerine seçilen isim
Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim
14:59
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
14:19
Özgür Özel’den kulisleri hareketlendiren ziyaret Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
Özgür Özel'den kulisleri hareketlendiren ziyaret! Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 16:21:15.
