Dini Nikahlı Koca Bıçaklandı

Karaman'da bir kadın, tartıştığı dini nikahlı kocasını karnından bıçaklayarak yaraladı.

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi 1060. Sokak'ta bulunan 8 katlı bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitenin 6. katı dairesinde yaşayan H.K. (37) isimli kadın dini nikahlı kocası H.M. (34) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın eline geçirdiği bıçakla kocasını bıçakladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan H.M., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kocasını bıçaklayan H.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekibi de adreste inceleme yaptı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - KARAMAN