Divriği'de Sel Sonrası Ev ve İş Yerleri Zarar Gördü

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Sivas'ın Divriği ilçesinde meydana gelen sel sonrası ev ve iş yerleri zarar gördü. Divriği Belediyesi ekipleri temizlik çalışması başlatırken AFAD ve Defterdarlık çalışanları hasar tespit çalışması başlattı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde dün gece saatlerinde etkili olan yağış sonrası sel oluştu. İlçeyi etkisi altına alan sel sonrası su baskınları meydana geldi. Birçok ev ve iş yerinin içerisine dolan sel suları, maddi hasara neden oldu. Divriği Belediyesi ekipleri temizlik çalışması başlattı. Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş, zarar gören işyerleri ve bölgeleri ziyaret ederek bilgiler aldı. Öte yandan AFAD ekipleri de hasar tespit çalışması başlattı.

"11 iş yeri ile 7 araç etkilendi"

Sivas Valiliği meydana gelen sel ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "8 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde şiddetli şekilde etkili olan yağışın ardından Divriği ilçe merkezinde bulunan 11 adet iş yerini ve 7 aracı su basmıştır. Olayın hemen ardından ilçe ekipleri tarafından başlatılan su tahliye çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etmiş ve tamamlanmıştır. Yağıştan olumsuz etkilenen konut ve iş yerlerinde Sivas İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü ve Sivas Defterdarlığı ekipleri tarafından hasar ve zarar tespiti çalışmalarına devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - SİVAS