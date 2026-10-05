Diyarbakır Bağlar\'da kamyonla çarpışan ticari taksi takla attı, 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kamyon ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Bağlar ilçesi Gömmetaş Mahallesi civarında meydana geldi. Seyir halindeki kamyon ile ticari taksi çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile taksi takla atarak kavşağa çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.