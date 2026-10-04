Diyarbakır Bağlar\'da kontrolden çıkan araç refüje çıktı, 1 kişi yaralandı

Diyarbakır Bağlar'da kontrolden çıkan araç refüje çıktı, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç refüje çıktı. Kazada hafif yaralanan 1 kişi, ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç refüje çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Olay, Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç refüje çıkarak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 1 kişi, ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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