Diyarbakır Bismil\'de akıma kapılan kaynak ustası öldü, 2 çırağı ağır yaralandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sacı çekmek isterken yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan kaynak ustası hayatını kaybederken, 2 çırağı da ağır yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kaynak ustası Mustafa Akdaşlı (45), geçtiğimiz gün çıkan fırtınada düşen sacı takmak isterken sac, yüksek gerilim kablosuna çarptı. Kaynak ustası olay yerinde hayatını kaybederken, 2 çırağı ise ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ağır yaralanan iki çırak, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından önce Bismil Devlet Hastanesine, ardından Diyarbakır'a sevk edildi.

Hayatını kaybeden Akdaşlı'nın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna nakledildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.