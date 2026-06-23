Diyarbakır\'da 141 Aranan Kişi Yakalandı

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 141 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 'asayiş ve diğer suçlardan aranan' kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda aralarında 'kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, parada sahtecilik, binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma' suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 20 yıl ve üzeri 1, 10-20 yıl arası 11, 5-10 yıl arası 29, 2-5 yıl arası 67 ve 2 yıl altı 33 olmak üzere toplamda 141 kişi yakalandı. Yakalanan 141 kişi adli makamlara sevk edildi. - DİYARBAKIR