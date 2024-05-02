Diyarbakır'da avukatların da aralarında olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı

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Diyarbakır'da aralarında avukatların olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da soruşturma açılan veya yargılananları serbest bırakacağı yönünde haksız kazanç elde ettikleri belirlenen ve aralarında avukatlarında olduğu 20 örgüt üyesi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Diyarbakır Adliyesi ile bağlantı kurduklarını iddia ederek maddi çıkarlar karşılığında haklarında soruşturma açılan veya yargılanan şüpheli, sanıkları tahliye ettireceği, beraat kararı alacaklarını söyledikleri, bu suretle haksız kazanç ettikleri tespit edilen şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi maksadıyla çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 30 Nisan günü eş zamanlı icra edilen operasyonda "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Nitelikli dolandırıcılık", "Güveni kötüyü kullanma", "Tehdit ve kasten yaralama" suçlarını işleyen, aralarında avukatlarında bulunduğu 20 şüpheli yakalandığı ifade edildi.

Yakalanan şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 20 adet cep telefonu ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği bildirilen açıklamada, gözaltına alınan şüpheli şahısların adli işlemleri tamamlanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına sevk edildiği kaydedildi.