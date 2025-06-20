Diyarbakır\'da Hastane Otoparkında Yangın

Diyarbakır'da hastane otoparkında yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası Diyarbakır Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi açık otoparkında park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangından etkilenen olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. - DİYARBAKIR