Diyarbakır\'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Dicle ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR