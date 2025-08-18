Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Dicle ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
