Diyarbakır'da okula giden öğretmen, minibüste kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, sabah görevli olduğu Kayapınar ilçesindeki Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu'na gitmek için şehir içi minibüse binen Hayrullah Afşin, kalp krizi geçirdi.
Afşin, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla özel hastaneye sevk edildi. Afşin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Öğretmen Kalp Krizi Geçirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?