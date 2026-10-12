Diyarbakır\'da sürücü hakimiyetini kaybedince otobüs tarlaya daldı, ölü yaralı yok

Diyarbakır'da sürücü hakimiyetini kaybedince otobüs tarlaya daldı, ölü yaralı yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır-Ergani yolu üzerindeki Yukarı Karpuzlu mevkiinde ilçeler arası sefer yapan yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yoldan çıkarak tarlaya girdi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı; araçta maddi hasar oluştu ve inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'da ilçeler arası yolcu taşıyan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Olay, Diyarbakır- Ergani yolu arası Yukarı Karpuzlu mevkiinde meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ilçeler arası yolcu taşıyan otobüs, yoldan çıkarak tarlaya daldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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