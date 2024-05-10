Diyarbakır'da tarihi sikkeler ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da tarihi sikkeler ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır\'da tarihi sikkeler ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yapılan operasyonda Bizans, Lidya ve Roma dönemlerine ait 145 adet muhtelif sikke ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli adli işlemler için Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

10.05.2024 20:36
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Bizans, Lidya ve Roma dönemlerine ait 145 adet muhtelif sikke geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan planlı ve istihbari çalışmalar neticesinde; Ergani ilçesine Bizans, Lidya ve Roma dönemlerine ait muhtelif sikke getirileceği ve söz konusu tarihi eserlerin aynı yerde satılacağı yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, dün yapılan operasyonda şüpheli şahısların aracında yapılan kontrolde 145 adet farklı ebatlarda sikke ele geçirildiği, yakalanan 3 şüphelinin adli işlemleri tamamlamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği ifade edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da tarihi sikkeler ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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