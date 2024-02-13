Diyarbakır\'dan Bitlis\'e giden otobüs trafik polisi tarafından denetlendi

Diyarbakır'dan Bitlis'in Hizan ilçesine giden otobüse yolcu gibi binen trafik polisi, sürücülerin kurallara uyup uymadığını gözlemledi.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda, toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde sivil trafik polisleri denetleme yapmaya devam ediyor. Diyarbakır'dan bilet alarak sivil kıyafetle Bitlis'e gelen yolcu otobüsüne binen trafik polisi, sürücünün ihlallerini denetledi. Yolcu otobüslerinde trafik kurallarına uyulup uyulmadığının denetimi için polis bu kez umulmadık bir yola başvurdu.
Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğümüz Hizan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğimizce yol güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler kapsamında, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere 'yolcu' olarak binen sivil trafik polisi sürücülerin kurallara uyup uymadığını gözlemledi" denildi.
Yolculuk sonunda sivil trafik polisi yolculara ve şoförlere kendini tanıtarak otobüse denetim için bindiğini söyledikten sonra trafik güvenliği hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Polisler, yolculuğu esnasında sürücülerin emniyet kemeri taktıklarını, araç kullanırken cep telefonu kullanmadıklarını, kırmızı ışık ihlali yapmadıklarını ve kurallara riayet ettiklerini tespit etti. - BİTLİS
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Bakan Fidan'ın bu görüşmede iki başkana "Siz benden daha fazla mı Atatürkçüsünüz?" sorusunu yönettiği öğrenildi.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Azerbaycanlı rakibini yenerek finale çıkan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, rakibinin formasındaki Azerbaycan bayrağını öptü. Kayaalp'in o hareketi büyük beğeni aldı.
Şiddetli sağanak yağışın etkili olduğu Antalya'da 5 ilçede okullar tatil edilirken, sel sularına kapılan 1 kişi ise yaşamını yitirdi. Bölgede ekipler çalışmalarına devam ederken kentteki altyapının da sınıfta kaldığı görüldü.
Pegasus havayolu şirketi, ekonomi sınıfı yolcularına ücretsiz bagaj hizmeti sunmayacağını duyurdu. Yolcular sadece kabin bagajı hizmeti alamayacak ve oturdukları koltuğun ödemesini yapacaklar. Bu karar sosyal medyada tepkilere neden oldu.
İsrail'in kara saldırısı hazırlığı yaptığı Refah'taki 1,4 milyon yerinden edilmiş Filistinliyi göçe zorlamayı planladığı Mevasi bölgesinin, küçük yüzölçümü ve herhangi bir altyapı bulunmaması nedeniyle bu büyüklükte bir nüfusu barındıramayacağı belirtiliyor. İsrail'in 1,4 milyon kişiyi Mevasi'de hapsetme planı ise uluslararası toplumun tepkisini çekiyor.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sel afeti sonrasında Meteoroloji'nin Burdur ve Isparta için turuncu uyarıda bulunduğunu belirterek vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istedi.
İstanbul'da üç kardeş, 20 yıl önce babalarının 15 aylık kardeşleri Armağan'ı döverek öldürdüğünü iddia etmesiyle yargılanan baba Hüseyin K. tutuklandı. Baba, olayı gizlemek için bebeği gömdüğünü itiraf etmişti.
Trabzonspor'un efsane futbolcusu İbrahima Yattara, Sivas Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden İmranlıspor'a transfer oldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'dan Bitlis'e giden otobüs trafik polisi tarafından denetlendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?