Diyarbakır'dan yolcu otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır-Siverek yolunda yolcu otobüsünün çarptığı otomobilde 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Diyarbakır eski Siverek yolu mevkiinde seyir halindeki yolcu otobüsü, otomobile çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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