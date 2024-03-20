Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Sur ilçesi Terkan Caddesi'nde İ.S. idaresindeki 34 GNM 747 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ve otomobildeki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır Sur ilçesinde otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika
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