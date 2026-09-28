Diyarbakır Yenişehir\'de rüzgarla yayılan çatı yangını 8 katlı apartmanda söndürüldü

Diyarbakır'da bir apartmanın çatı kısmında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay merkez, Yenişehir ilçesindeki 8 katlı apartmanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle binanın çatısında yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisi ile yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.