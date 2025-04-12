Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu - Son Dakika
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Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu

Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların bulunduğu bir Whatsapp grubunda kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler kullandıkları ortaya çıktı. Doktorların gelen kadın hastalarla ilgili sapıkça muhabbetler sonrası üniversiteden yapılan açıklamada, tüm doktorların görevden uzaklaştırıldıkları ve soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

12.04.2025 07:25
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Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan doktorlardan oluşan bir Whatsapp grubu mesajları, başka bir doktor tarafından paylaşıldı. Mesajlarda kadın hastalara yönelik çirkin ifadeler yer aldı.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, kendisine bir başka doktor tarafından sızdırılan WhatsApp yazışmalarını paylaştı.

Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu

DİĞER DOKTORLARI GÖREMEYE DAVET EDİYORLAR

Yazışmalarda doktorların, tedavi için gelen kadınlarla ilgili yaptıkları çirkin yorumlar görülüyor. Hastaları hakkında yorumlar yapan doktorlar, diğer doktorları da kendi hastalarını "görmeye" davet ediyor.

Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken ilgili üniversiteden de açıklama geldi. Konya Selçuk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, konu hakkında soruşturma başlatıldığı ve 'personellerin' görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Açıklama şöyle:

"Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan veÜniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır."

Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu
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Konya Selçuk Üniversitesi, 3-sayfa, Eğitim, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • 611661:
    Sadece matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi akademik derslerin sınavı ile meslek seçtirilirse, dürüstlük,ahlak, etik değerlere dikkat edilmezse sonuç, hırsız yönetici, ahlaksız doktor, katil mühendisler yetişir.... 103 1 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Bu yazışmalar ifşa olmasaydı kişilerin mahremi bu tür itlerin dilinde sakızdı. Onları eğittiğini zannedenlere yazıklar olsun. 82 2 Yanıtla
  • Haan:
    hangi kurum iyi ki, devletçe kokmuşuz 57 5 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    esas okuyan dan korkacaksın diye boşa dememişler.memeleketin her köşesi bu hayvanlarla dolu, en az sokak köpekleri kadar pislik saçıyor lar .ordan atılır yarin baska hastanede ise başlarlar,aynı vergi yuzsuzleri gibi isimleri ifşa edilmeli... 46 6 Yanıtla
  • Mustafa Parlak:
    Cem yılmaz geldi aklıma , ben bu tıpı okuduysam 6 yıl o gö. t . ü görecem Bunlarda görüyorlar ayrıca gelin sizde görün diyorlar 23 1 Yanıtla
  • Ercan Akturk:
    Ne sandınız doktorlar kadar sapıklık yapan yok 19 2 Yanıtla
  • Sinan Gokdeir:
    Bunların hanimlarida başka erkeklerle yarışır . Onlarda başka şeyler dener kendilerinde . 20 1 Yanıtla
  • g5355826717:
    hastasıyız dedeeee.... 4 12 Yanıtla
  • Al:
    doktor olmak me kolay, adam olmak ne zor. 14 1 Yanıtla
  • Cevat Öndeş:
    bu haberden sonra da zam alacaklar mi ? pandemide 5 milyon insan öldü adamlar kahraman oldu. 10 2 Yanıtla
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