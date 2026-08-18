Döküm Fabrikasında Patlama: 2 İşçi Yaralandı - Son Dakika
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Döküm Fabrikasında Patlama: 2 İşçi Yaralandı

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Trabzon'da Hekimoğlu Döküm Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı ve yangın çıktı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Hekimoğlu Döküm Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

Olay saat 16.25 sıralarında Ortahisar ilçesi Dolaylı mahallesinde bulunan Hekimoğlu Döküm Fabrikasında yaşandı. Fabrikada maden eritilen ocağın patlaması sonucu yangın çıkarken, olayda E.Ç. (45) ve İ.H.B. (32) isimli işçiler yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralı işçiler Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alınırken, yangında maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Trabzon, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Döküm Fabrikasında Patlama: 2 İşçi Yaralandı - Son Dakika

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