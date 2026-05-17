Şanlıurfa'da dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan İ.B. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile birlikte yapılan çalışmada gözaltına alınan şahıs, karakola götürüldü. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3. Sayfa › Dolandırıcı Şanlıurfa'da Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?