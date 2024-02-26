Dolma biberle uyuşturucu servisi - Son Dakika
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Dolma biberle uyuşturucu servisi

Dolma biberle uyuşturucu servisi

Sarıyer'de durdurulan bir araçta dolmalık biberler içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi. Araç sürücüsü torbacı çıktı ve uyuşturucuları dolmalık biberler içinde gizleyerek satıyordu. Şahıs tutuklandı.

26.02.2024 00:27  Güncelleme: 00:31
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Dolma biberle uyuşturucu servisi

İSTANBUL - Sarıyer'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta dolmalık biberler içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsünün torbacı olduğu ve uyuşturucuları dolmalık biberler içinde gizleyerek sattığı anlaşıldı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün asayiş uygulaması yapıyordu. Kontrol için durdurulan bir aracın sürücüsü tedirgin hareketler sergileyince araçta ayrıntılı inceleme yapıldı. Polis ekipleri aracın arka koltuğundaki pazar poşetini açtığında dolmalık biberleri gördü. Biberler incelendiğinde içlerinde satışa hazır poşetler içinde 31 gram esrar maddesi bulundu. Araç sürücüsü A.L. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yapılan araştırmada, sürücü A.L'nin bölgede torbacılık yaptığı, uyuşturucuları dolmalık biber içinde satacağı kişiye götürdüğü ve olası polis aramalarından kurtulmak için bu yöntemi seçtiği anlaşıldı. A.L'nin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Şahıs tutuklandı.

Kaynak: İHA

Sarıyer, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dolma biberle uyuşturucu servisi - Son Dakika

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