Dönercide Boğulma Tehlikesi: Zamanında Müdahale Kurtardı - Son Dakika
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Dönercide Boğulma Tehlikesi: Zamanında Müdahale Kurtardı

Dönercide Boğulma Tehlikesi: Zamanında Müdahale Kurtardı
13.07.2026 11:06
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Ünye'de bir dönerci, yiyecek boğazına kaçan vatandaşı heimlich manevrası ile kurtardı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir dönercide yemek yediği sırada boğazına yiyecek kaçan vatandaş, işletme çalışanlarının zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Kaledere Mahallesi Büyük Cami Caddesi üzerinde bulunan bir dönercide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmeye gelen bir vatandaş sipariş ettiği pilav üstü dönerin yanında gelen lavaşı yediği sırada bir anda fenalaştı. Vatandaşın önce öksürdüğünü gören çevredeki çalışanlar, durumu fark ederek hemen harekete geçti. Yiyeceğin soluk borusuna kaçtığını anlayan çalışanlar, hızla müdahale ederek heimlich manevrası uyguladı. O anlar ise iş yeri kamerasına yansıdı.

"Heimlich manevrası bildiğimiz için müdahale ettik"

Yaşadıkları olayı anlatan 51 yaşındaki işletme çalışanı Hüseyin Odabaşı, "Arkadaş masaya oturdu, pilav üstü döner istedi. Yanında lavaş da veriyorduk. Lavaşları üst üste ağzına atınca boğazına kaçtı. İlk başta biber yediği için öksürdüğünü zannettim, ancak durumun ciddiyetini anlayınca hemen müdahale etmek istedim. Fiziksel rahatsızlığımdan dolayı kişiyi tam kaldıramayınca, aynı yerde çalıştığımız arkadaşım Hakan Uysal devreye girdi. Hakan arkadaşımız başarılı bir şekilde heimlich manevrası uyguladı. Müdahale sonrası vatandaşımız kendine geldi ve kısa süre sonra işletmemizden ayrıldı. İkimiz de heimlich manevrasını daha önceden biliyorduk, bu eğitim hayat kurtardı" dedi.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen vatandaş, olay sonrası dönerci çalışanlarına teşekkür etti. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Yaşam, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dönercide Boğulma Tehlikesi: Zamanında Müdahale Kurtardı - Son Dakika

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