Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada adli makamlarca aranan 2 kişi yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ile mermileri satın alınması, taşınması bulundurulması suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.C., kasten öldürme suçundan aranması bulunan B.S. Dörtyol'da yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen M.C. tutuklandı. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Dörtyol'da Aranan İki Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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