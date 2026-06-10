Dörtyol'da Aranan İki Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Dörtyol'da Aranan İki Şahıs Yakalandı

Dörtyol\'da Aranan İki Şahıs Yakalandı
10.06.2026 09:09
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, aranan M.C. ve B.S. yakalandı, M.C. tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada adli makamlarca aranan 2 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ile mermileri satın alınması, taşınması bulundurulması suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.C., kasten öldürme suçundan aranması bulunan B.S. Dörtyol'da yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen M.C. tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Dörtyol, Hatay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dörtyol'da Aranan İki Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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