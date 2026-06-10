Dörtyol\'da Aranan İki Şahıs Yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada adli makamlarca aranan 2 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ile mermileri satın alınması, taşınması bulundurulması suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.C., kasten öldürme suçundan aranması bulunan B.S. Dörtyol'da yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen M.C. tutuklandı. - HATAY