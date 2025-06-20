Drift Yapan Sürücünün Tehlikeli Anları

Caddede 'drift' atan sürücünün tehlikeli hareketleri kameraya yansıdı

ANKARA - Ankara'da caddede 'drift' atan sürücünün tehlikeli eğlencesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etimesgut ilçesi Ahimesut Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde, bir sürücünün gece vakti boş caddede drift' attığı görüntülendi. Gece nedeniyle caddede kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken korku dolu o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.