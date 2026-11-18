Dron saldırısında hasar alan Palau bayraklı Larissa 1, İnebolu Limanı'na çekildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Palau bayraklı Larissa 1 kargo gemisi, Romanya açıklarında dron saldırısı sonucu hasar gördükten sonra Kastamonu İnebolu'daki limana getirildi. 149 metre uzunluğundaki gemi, İnebolu Tersanesi'nde bakım ve onarıma alınacak.
Romanya açıklarında dron saldırısına uğrayarak hasar gören Palau bayraklı Larissa 1 isimli kargo gemisi, İnebolu Limanı'na çekildi.
Ukrayna'ya gitmek üzere Romanya'nın Sulina limanına doğru seyrederken uğradığı insansız hava aracı (İHA) saldırısında hasar alan Palau bayraklı Larissa 1 adlı kargo gemisi, Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki İnebolu Limanı'na getirildi. 149 metre uzunluğundaki geminin İnebolu Tersanesi'nde bakım ve onarım çalışmalarından geçirileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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