Düğünden dönerken motosiklet kazasında genç hayatını kaybetti

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 25 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden gencin, en yakın arkadaşının düğününden döndüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Sultanhisar İlçesi'nde yaşayan ve sanayide esnaf olan babası Alim İnceoğlan ile birlikte çalışan Cafer İnceoğlan, dün gece Eskihisar Mahallesi'nde yakın arkadaşının düğününe katıldı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar hem damada eşlik eden hem de damatla birlikte eğlenen Cafer İnceoğlan, gece yarısı düğünden dönerken Sultanhisar yakınlarında motosikleti ile kaza yaptı. Kaza sonrası Cefer İnceoğlan olay yerinde hayatını kaybetti. Cefer İnceoğlan'ın 2 yıl önce evlendiği ve henüz 1.5 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenildi. - AYDIN