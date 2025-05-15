Sokak röportajlarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık, geçtiğimiz günlerde bir röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı.
Kocabıyık ifadesi alındıktan sonra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından tutuklandı. Ardından avukatının yaptığı itiraz üzerine 7 gün sonra tahliye edildi.
Ancak Kocabıyık'ın özgürlüğü kısa sürdü. Fenomenin tekrar gözaltına alındığını açıklayan avukatı Ömer Furkan Dağ, "Arif Kocabıyık yeniden gözaltına alındı. Savcı, bir ay önce Arif'in ifadesini aldırıp emniyetten serbest bıraktırdığı iki dosyayı gerekçe göstererek kesin nitelikteki tahliye kararına itiraz etti. Tahliye kararı veren mahkeme itirazı reddetti. Bunun üzerine Savcı kendisi gözaltı kararı aldı." paylaşımını yaptı.
Avukat Dağ, mahkemenin Arif Kocabıyık hakkında tutuklama kararı verdiğini bildirdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı - Son Dakika
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