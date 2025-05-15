Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı - Son Dakika
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Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan ve dün tahliye edilen sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık bugün savcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı. Mahkeme Kocabıyık hakkında tutuklama kararı verdi.

15.05.2025 12:44
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Sokak röportajlarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık, geçtiğimiz günlerde bir röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı.

7 GÜN TUTUKLU KALDI

Kocabıyık ifadesi alındıktan sonra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından tutuklandı. Ardından avukatının yaptığı itiraz üzerine 7 gün sonra tahliye edildi.

SAVCI GÖZALTI KARARI VERDİ

Ancak Kocabıyık'ın özgürlüğü kısa sürdü. Fenomenin tekrar gözaltına alındığını açıklayan avukatı Ömer Furkan Dağ, "Arif Kocabıyık yeniden gözaltına alındı. Savcı, bir ay önce Arif'in ifadesini aldırıp emniyetten serbest bıraktırdığı iki dosyayı gerekçe göstererek kesin nitelikteki tahliye kararına itiraz etti. Tahliye kararı veren mahkeme itirazı reddetti. Bunun üzerine Savcı kendisi gözaltı kararı aldı." paylaşımını yaptı.

TEKRAR TUTUKLANDI

Avukat Dağ, mahkemenin Arif Kocabıyık hakkında tutuklama kararı verdiğini bildirdi.

Sosyal Medya, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Ahmet Kartal:
    Ekrem 6 yılda iBB yi 560 milyar zarara uğrattı ve kendisini parlatması için sosyal medya maymunlarını kullanıyordu. Devletin paraları kimlerin cebine indi ibanlarina kadar bakılsın ve rezillik ortaya dökülsün. Kirli ilişkileri halk merak ediyor. 106 151 Yanıtla
  • Mehmet Emin Aloş:
    bu soytarıyı kim serbest bırakıyorsa görevden atılmalı 110 122 Yanıtla
  • Ates null:
    Çıkması hataydı zaten 101 70 Yanıtla
  • deli balta:
    çok itici la 72 52 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    Dün cezaevi çıkışı Raks ediyirdi bu otomatik faresi :) 72 48 Yanıtla
  • aragorn:
    SİLİVRİYEEE BABANIN YANINAA 54 47 Yanıtla
  • 123456:
    şimdi bu it aklınca cihat ettiğini filan sanıyordur 50 42 Yanıtla
  • hüseyin güner:
    bizde bu moda oldu bırakıyorlar 2 saat sonra gene yakalıyorlar ya madem yakalayacaksın niye bırakıyorsun 66 5 Yanıtla
  • Apple User:
    iyi olmuş 25 20 Yanıtla
  • Hakan1421:
    devletin kanunu var nizamı var, sen bunu bile bile devlet büyüklerine hakaret ederek bu suçu işlersen ceremesinede katlanacaksın,, işin trajikomik tarafı ise bunu masum gören kuş beyinli kişiler olması, 21 17 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu:
    ARİF KOCABIYIK TAHLİYE OLUNCA NERDE KALMIŞTIK DİYE VİDEO ÇEKMİŞTİ EEEEE NERDE KALMIŞTIK 17 10 Yanıtla
  • Hakan as :
    Adalet' e bak ayran iç :) 13 4 Yanıtla
  • 159756Sr:
    paralı troller yine iş başında 13 2 Yanıtla
  • k K:
    Bu ülkede kendini hakim yerine koyan savcılar, hukuk ve cumhuriyet Koruyucuları değil. Tam tersi hak hukukun içinde yapanlardır. Hakim serbest bırakmışsa Senin tutuklamaya tekrar hakkın olamaz . 10 1 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Çıkmaması gerekiyor 5 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı - Son Dakika
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