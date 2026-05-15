Dünürünü Tüfekle Öldüren Sanığa Ağır Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünürünü Tüfekle Öldüren Sanığa Ağır Ceza

Dünürünü Tüfekle Öldüren Sanığa Ağır Ceza
15.05.2026 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de yargılanan sanık, dünürünü öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezası aldı.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde dünürünü pompalı tüfekle öldüren sanık, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sıddık Ünal, taraf yakınları ve avukatlar katıldı. Sanık Sıddık Ünal savunmasında, yaşanan olaydan dolayı üzgün ve pişman olduğunu belirterek, "Böyle olmasını istemezdim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın dünürü Mehmet Özşahin'e tüfekle ateş ederek ölümüne neden olması nedeniyle "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanık ayrıca olay sırasında maktulün eşi Zebik Özşahin'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Böylece sanığa toplamda ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 2025'in Ağustos ayında Kozaklı ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Beyoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dünür oldukları öğrenilen Mehmet Özşahin (73) ile Sıddık Ünal (78) arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sıddık Ünal'ın pompalı tüfekle ateş açması sonucu Mehmet Özşahin hayatını kaybetti. Şüpheli olay sonrası suç aleti tüfekle birlikte gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise sanığın elinde pompalı tüfekle eve geldiği ve Mehmet Özşahin'e art arda 4 el ateş ettiği anlar yer aldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dünürünü Tüfekle Öldüren Sanığa Ağır Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu İstanbul'da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Sağlık Bakanlığı’nda Ebe ve Hemşireler Günü Programı Bakan Memişoğlu da katıldı Sağlık Bakanlığı'nda Ebe ve Hemşireler Günü Programı! Bakan Memişoğlu da katıldı
Batman’da feci kaza Motosiklet sürücüsü ve çarptığı yaya hayatını kaybetti Batman'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü ve çarptığı yaya hayatını kaybetti
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi

21:07
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
20:11
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
18:49
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
18:39
BAE, İran’ın “savaşta aktif rol aldılar“ yönündeki suçlamalarını reddetti
BAE, İran'ın "savaşta aktif rol aldılar" yönündeki suçlamalarını reddetti
18:19
Kongo’da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
Kongo'da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 21:24:02. #7.12#
SON DAKİKA: Dünürünü Tüfekle Öldüren Sanığa Ağır Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.