Düzce'de aşırı yüklenen elektrik kabloları yandı, kent merkezinde kesinti oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce kent merkezinde elektrik kabloları aşırı yüklenme nedeniyle yandı ve patlamalar meydana geldi. Olayın ardından kafe bölgesindeki işletmelerin de bulunduğu birçok noktada elektrik kesintisi yaşanırken, arıza ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.
Düzce kent merkezinde elektrik hattında meydana gelen aşırı yüklenme sonucu kablolar yandı; yaşanan patlamaların ardından pek çok noktada elektrik kesintisi oldu. Arıza ekipleri bölgede çalışmalara başladı.
Düzce kent merkezinde, bilhassa kafelerin yoğunlukta olduğu bölgede elektrik kablolarında aşırı yüklenme kaynaklı arıza oluştu. Kabloların yanması ve patlamaların yaşanmasının ardından bölgedeki birçok noktada elektrik kesildi.
Kesinti yüzünden bölgedeki işletmeler olumsuz etkilendi; ihbarın ardından elektrik arıza ekipleri bölgeye yönlendirildi. Hattaki elektrik akımının kesildiğini belirten ekipler, arızanın giderilmesi ve bölgeye yeniden elektrik verilmesi için çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.
Kaynak: İHA
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