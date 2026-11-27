Düzce kent merkezinde elektrik hattında meydana gelen aşırı yüklenme sonucu kablolar yandı; yaşanan patlamaların ardından pek çok noktada elektrik kesintisi oldu. Arıza ekipleri bölgede çalışmalara başladı.

Düzce kent merkezinde, bilhassa kafelerin yoğunlukta olduğu bölgede elektrik kablolarında aşırı yüklenme kaynaklı arıza oluştu. Kabloların yanması ve patlamaların yaşanmasının ardından bölgedeki birçok noktada elektrik kesildi.

Kesinti yüzünden bölgedeki işletmeler olumsuz etkilendi; ihbarın ardından elektrik arıza ekipleri bölgeye yönlendirildi. Hattaki elektrik akımının kesildiğini belirten ekipler, arızanın giderilmesi ve bölgeye yeniden elektrik verilmesi için çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.