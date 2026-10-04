Düzce\'de D-100\'deki Taşköprü kavşağında iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Düzce'de D-100 kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu Taşköprü mevkisinde Ankara istikametindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya'dan Düzce istikametine seyir halinde olan İ.T. idaresindeki 81 DD 755 plakalı araç ile Z.Ç. yönetimindeki 06 BHS 771 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüler, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.