Düzce\'de Jandarma ve Polis Ekipleri 41 Kişiyi Yakaladı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ve Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 16'sı tutuklandı.

Polis ve Jandarma birimleri suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yoğun çaba sarf ediyor. Güvenlik güçleri tarafından 15-21 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 20 bin şahıs sorgulanırken, aranan 41 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 16'sı tutuklandı.

Aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 121 fişek ve 11 şarjör ele geçirildi. - DÜZCE