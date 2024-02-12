Düzce'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Düzce'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Düzce\'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Düzce'nin Hamidiye Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kaza sonucu yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

12.02.2024 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Eski Akçakoca Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden ara sokağa girmek isteyen Cengiz K. idaresindeki 81 BC 458 plakalı Tofaş marka otomobil, bu sırada sokaktan caddeye çıkmaya çalışan Tunahan Y. hakimiyetindeki 81 ACP 309 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Tunahan Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Akçakoca, Hamidiye, Düzce, Acil Durum, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 17:45:06. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement