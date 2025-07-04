Düzce\'de Pat Pat Kazası: 1 Ölü

Düzce'de "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının kamyon ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca Çevre Yolu'nda seyir halinde olan Feridun Yapıcı (65) idaresindeki pat pat, sürücüsü öğrenilemeyen kamyon ile çarpıştı. Kazada Yapıcı ağır yaralandı. Yapıcı, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Akçakoca Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - DÜZCE