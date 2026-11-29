Düzce'de polis ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamalarında 5 bin 727 kişi sorgulandı. Uygulamalar sırasında aranan 28 kişi yakalandı, 16 kişi tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde yürütülen asayiş uygulamaları kapsamında 16-22 Kasım tarihleri arasında 5 bin 727 şahıs sorgulandı. Çalışmalar sonucunda aranan 28 kişi yakalanırken, bunlardan 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uygulamalarda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 45 fişek ve 3 kesici-delici alet ele geçirildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü denetimlerin sürdüğü bildirildi.