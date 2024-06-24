Düzce'de Rüzgarın Etkisiyle Büyüyen Anız Yangınına Müdahale Devam Ediyor

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Düzce'de rüzgarın da etkisi ile büyüyerek çöplük alana ulaşan anız yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Düzce'de otluk alanda anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen alevler çöplük alana ulaştı. Bölgede bulunan çiftçilerin dikili arazilerine doğru ilerleyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan yangın bölgesi havadan dron ile de görüntülendi. - DÜZCE