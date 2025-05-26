Düzce'de Şok Denetimler: 29 Bin Kişi Sorgulandı

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 29 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 62 şahıs gözaltına alınırken 19'u tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız şok denetimler sürüyor. Ekipler tarafından son bir hafta içerisinde yapılan uygulamada 29 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 62 kişi gözlem altına alınırken 19'u adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde de 3 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 4 şarjör, 2 havalı tabanca, 5 kesici delici alet ve 9 mermi ele geçirildi. - DÜZCE